Tottenham-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de 8. hafta

Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham ve Aston Villa kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu mücadelede iki takımda sahaya kazanmak için çıkacak. Peki, Tottenham-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TOTTENHAM-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Tottenham-Aston Villa mücadelesi, 19 Ekim Pazar günü Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.



Kritik mücadele saat 16.00'da başlayacak ve Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMDA GALİBİYET ARIYOR



İngiltere Premier Lig'in 8. haftasına girilirken Tottenham 14 puanla 4. sırada yer alıyor. Aston Villa ise 9 puanla 13. sırada. İki takımda mutlak galibiyet için sahaya çıkmak ve taraftarlarını sevindirmek istiyor.

