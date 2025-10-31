Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Tottenham - Chelsea karşı karşıya geliyor. Chelsea zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’e haftanın dikkat çeken maçında Tottenham - Chelsea kozlarını paylaşıyor. Brighton'da, Amex Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

