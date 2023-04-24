Tottenham geçici teknik direktörü kovdu, yerine geçici teknik direktör atadı

Kulüpten yapılan açıklamada, Newcastle United maçındaki sonucun kabul edilemez olduğu ve sezonun kalan bölümünde takımı Ryan Mason'ın çalıştıracağı belirtildi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham, Stellini'nin yönetiminde 2 mağlubiyet, birer galibiyet ve beraberlik yaşamıştı.