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Tottenham geçici teknik direktörü kovdu, yerine geçici teknik direktör atadı

Premier Lig'de Newacstle United'a 6-1 yenilen Tottenham'da geçici teknik direktör Stellini'nin görevine son verildi. Londra ekibi Stellini yerine Ryan Mason'ı geçici teknik direktör olarak atadı.

Tottenham geçici teknik direktörü kovdu, yerine geçici teknik direktör atadı

İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham, takımın sezon sonuna kadar emanet edildiği Cristian Stellini ile yollarını ayırdı.

Antonio Conte'nin görevden alındığı 27 Mart'ta takımı geçici olarak çalıştıracağı duyurulan Stellini'nin dönemi, 6-1'lik Newcastle United mağlubiyeti sonrası bitti.

Tottenham geçici teknik direktörü kovdu, yerine geçici teknik direktör atadı - 1 Ryan Mason ve Cristian Stellini

Kulüpten yapılan açıklamada, Newcastle United maçındaki sonucun kabul edilemez olduğu ve sezonun kalan bölümünde takımı Ryan Mason'ın çalıştıracağı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham, Stellini'nin yönetiminde 2 mağlubiyet, birer galibiyet ve beraberlik yaşamıştı.

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