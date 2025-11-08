Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Tottenham - Manchester United karşı karşıya geliyor. Manchester United zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Tottenham - Manchester United kozlarını paylaşıyor. Londra'da, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.