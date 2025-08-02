Tottenham - Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (hazırlık maçı)

Hazırlık maçları futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tottenham hazırlık maçında Newcastle United ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin başlayacağı saate odaklandı.



TOTTENHAM - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN?



Hazırlık mücadelesinde Tottenham ve Newcastle United kozlarını paylaşacak. Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın (3 Ağustos) saat 14.00’’da başlayacak. Tottenham - Newcastle United maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



