Tottenham - Newcastle United hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (hazırlık maçı)
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Tottenham ve Newcastle United hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İngiliz ekibi ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet hedefliyor. Tottenham - Newcastle United maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hazırlık maçları futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tottenham hazırlık maçında Newcastle United ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin başlayacağı saate odaklandı.
TOTTENHAM - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Hazırlık mücadelesinde Tottenham ve Newcastle United kozlarını paylaşacak. Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın (3 Ağustos) saat 14.00’’da başlayacak. Tottenham - Newcastle United maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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