Tottenham, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetti

Tottenham, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Fransız futbolcu, 26 resmi maçta 1 asistlik performans sergilemişti.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, "Kulüp, Tanguy Ndombele'nin mevcut kiralama döneminin sona ermesiyle birlikte 30 Haziran'dan itibaren sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesine karar verdi." ifadeleri yer aldı.