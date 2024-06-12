Tottenham, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetti

Tottenham, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Fransız futbolcu, 26 resmi maçta 1 asistlik performans sergilemişti.
Tottenham'dan yapılan açıklamada, "Kulüp, Tanguy Ndombele'nin mevcut kiralama döneminin sona ermesiyle birlikte 30 Haziran'dan itibaren sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesine karar verdi." ifadeleri yer aldı.
The Club can confirm the departure of Tanguy Ndombele following the mutual termination of his contract, effective from 30 June, upon the conclusion of his current loan spell.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2024
Wishing you all the best for the future, Tanguy 🤍
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