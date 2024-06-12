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Tottenham, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetti

İngiltere Premier Lig ekibi Tottehnam, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Tottenham, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetti

Tottenham, Tanguy Ndombele'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren Fransız futbolcu, 26 resmi maçta 1 asistlik performans sergilemişti.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, "Kulüp, Tanguy Ndombele'nin mevcut kiralama döneminin sona ermesiyle birlikte 30 Haziran'dan itibaren sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesine karar verdi." ifadeleri yer aldı.

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