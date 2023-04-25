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Tottenham'da 6-1'lik ağır yenilginin faturası Cristian Stellini'ye kesildi

Tottenham, 6-1'lik ağır yenilginin ardından takımı sezon sonuna kadar emanet edildiği teknik direktör Cristian Stellini ile yollarını ayırdı.

Tottenham'da 6-1'lik ağır yenilginin faturası Cristian Stellini'ye kesildi

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İngiltere Premier Lig kulübü , takımın sezon sonuna kadar emanet edildiği teknik direktör Cristian Stellini'nin görevine son verdi. 

Antonio Conte'nin görevden alındığı 27 Mart'ta takımı geçici olarak çalıştıracağı duyurulan Stellini'nin dönemi, 6-1'lik Newcastle United mağlubiyeti sonrası bitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Newcastle United maçındaki sonucun kabul edilemez olduğu ve sezonun kalan bölümünde takımı Ryan Mason'ın çalıştıracağı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham, Stellini'nin yönetiminde 2 mağlubiyet, birer galibiyet ve beraberlik yaşamıştı.

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