Tottenham'da Ange Postecoglou dönemi sona erdi

Tottenham Kulübü, takım performansının gözden geçirilmesi ve kapsamlı değerlendirmelerin ardından Postecoglou ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Daha önce Brisbane Roar, Melbourne Victory, Avustralya Milli Takımı, Yokohama F. Marinos ve Celtic'i çalıştıran 59 yaşındaki Yunan asıllı Avustralyalı çalıştırıcı, Haziran 2023'te Tottenham'ın başına geçti.



Postecoglou yönetiminde geride kalan sezonda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Tottenham, Premier Lig'de ise beklenen sonuçları alamadı.



Premier Lig'de taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Tottenham, 38 puan topladığı sezonu düşme hattının üstünde 17. sırada tamamladı.