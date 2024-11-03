Tottenham'da sakatlık krizi: Galatasaray maçı öncesi oyuna devam edemediler

Premier Lig'in 10. haftasında Tottenham sahasında Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti.

VAN DE VEN KADRODA OLMAYACAK



Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Caraboa Cup'ta Manchester City ile oynanan mücadelede sakatlanan Micky van de Ven'in Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

İKİ SAKATLIK DAHA

Kuzey Londra ekibinde 61. dakikada sakatlık yaşayan Christian Romero'nun ardından, 82. dakikada Richarlison da sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray ile Tottenham arasında oynanacak mücadele 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.