Tottenham'da sakatlık krizi: Galatasaray maçı öncesi oyuna devam edemediler
Tottenham'ın Aston Villa ile oynadığı lig mücadelesinde Christian Romero ve Richarlison sakatlanarak oyundan çıktı. Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Kuzey Londra ekibinde Micky van de Ven'in de sakatlıktan dolayı kadroda olmayacağı açıklanmıştı.
Premier Lig'in 10. haftasında Tottenham sahasında Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti.
VAN DE VEN KADRODA OLMAYACAK
Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Caraboa Cup'ta Manchester City ile oynanan mücadelede sakatlanan Micky van de Ven'in Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıklamıştı.
İKİ SAKATLIK DAHA
Kuzey Londra ekibinde 61. dakikada sakatlık yaşayan Christian Romero'nun ardından, 82. dakikada Richarlison da sakatlanarak oyundan çıktı.
Galatasaray ile Tottenham arasında oynanacak mücadele 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
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