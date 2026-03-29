Tottenham'da teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrıldı
29.03.2026 18:50
AFP
AA
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, Tudor'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kaleci antrenörü Tomislav Rogic ve fiziksel antrenör Riccardo Ragnacci de görevlerinden ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.
Tottenham'da şubat ayında göreve başlayan 47 yaşındaki Hırvat teknik adam, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.