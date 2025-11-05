Tottenham'dan Udogie açıklaması: Silahla tehdit edilmişti
05.11.2025 16:29
Reuters
Tottenham Hotspur, geçtiğimiz günlerde tehdit edilen oyuncusu Destiny Udogie hakkında basın açıklaması yaptı.
2022/2023 sezonunun başında Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'a transfer olan Destiny Udogie, geçtiğimiz eylül ayında Londra'da tehdit edilmişti.
Bir futbol menajeri 22 yaşındaki oyuncuya silah doğrultmuş ve Udogie'yi tehdit etmişti. Saldırgan daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
Tottenham Hotspur'dan oyuncusunun durumu hakkında açıklama geldi.
Destiny Udogie, Tottenham Hotspur'un Kopenhag ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı.
"ONU DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Kulüp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Destiny'ye ve ailesine destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Bu hukuki bir durum. Daha fazla yorum yapamayız."
BİR KİŞİYİ DAHA TEHDİT ETMİŞTİ
Polis raporlarına göre Udogie'yi tehdit eden saldırgan, daha önce yirmili yaşlarındaki birine şantaj yapmış ve tehdit etmişti. Şüphelinin sicilinde ise herhangi bir yaralama olayının bulunmadığı açıklandı.