Toulouse - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
TOULOUSE - LE HAVRE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Fransa’da haftanın dikkat çeken maçında Toulouse - Le Havre kozlarını paylaşıyor. Toulouse'da, Stadium de Toulouse Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 19.15’de başlayacak ve beIN Sports Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.