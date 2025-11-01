Toulouse - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Toulouse - Le Havre karşı karşıya geliyor. Le Havre zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Toulouse - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



TOULOUSE - LE HAVRE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Fransa’da haftanın dikkat çeken maçında Toulouse - Le Havre kozlarını paylaşıyor. Toulouse'da, Stadium de Toulouse Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 19.15’de başlayacak ve beIN Sports Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

