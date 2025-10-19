Toulouse - Metz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Toulouse - Metz maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı.Metz yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



TOULOUSE - METZ MAÇI NE ZAMAN?



Fransa Ligue 1’de Toulouse - Metz karşı karşıya geliyor.Toulouse'da, Stadium de Toulouse Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 18.15’de başlayacak. Mücadele beIN Sports Max 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

