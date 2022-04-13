Tour of Türkiye'de Sepulveda genel klasman liderliğine yükseldi

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'de dördüncü günde İzmir (Konak)-Manisa (Spil) etabı geride kaldı.



Konak Meydanı'ndan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdiği startla başlayan etaba, 25 takımdan 161 bisikletçi katıldı.

Zorlu bir tırmanışa sahne olan "Kraliçe Etabı"nda sporcular, son 15 kilometrede yaklaşık 200 metre yükseklikten bin 200 metre rakımlı Spil Milli Parkı'na çıktı.



Tırmanışın ortalarında yaklaşık 10 kişilik bir grup koptu. Bu sporcular arasından da İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda bitişe 4,5 kilometre kala atak gerçekleştirdi. Uzun süre fark 20 saniyenin üzerinde kalırken, diğer sporcular bu atağa karşılık vermedi.



6 kişilik gruba yakalanmayan Sepulveda, 3 saat 48 dakika 38 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti.



Sepulveda'dan 15 saniye sonra gelen Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin ikinci, Belçika'nın Lotto Soudal takımından Belçikalı Harm Vanhoucke üçüncü oldu.



Sepulveda, bu zaferiyle genel klasman liderliğini Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen'den devraldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde forma giyen milli bisikletçi Mustafa Sayar, genel klasmanda 9. sırada yer buldu.

Eduardo Sepulveda

"BU SENE DAHA ÖZEL ÇÜNKÜ KAZANDIM"

Sepulveda, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"Bugünkü etap zaferinden dolayı çok mutluyum" diyen 30 yaşındaki tırmanışçı, "Türkiye Turu'na 2015'te ve geçen sene katıldım ama bu sene daha özel. Çünkü bu yıl kazandım" ifadelerini kullandı.



Yarışta çok kuvvetli rakiplerin olduğuna değinen Sepulveda, "Rakiplerim tırmanışın başında atağa erken kalktılar. Onları takip etmekte önce çok zorlandım ama belli bir mesafeden sonra bu kez atağımı yaptım. Bu parkuru Türk sporcular dahil kimse bilmiyordu. Tek başıma gitmeye başladım. Son 3 kilometredeki ters rüzgara rağmen kendime inancımı kaybetmeden, tempomu düşürmeden tırmanışa devam ettim" diye konuştu.



Arjantinli bisikletçi, geçen sene Elmalı'da biten zirve finişine göre bu yılın daha kolay geçtiğini aktararak, "Geçen seneki tırmanış etabıyla kıyaslarsak geçen seneki daha zordu. Bu sene son bölüm daha düz ve finiş için daha kolaydı. 2016'dan beri ilk kez bir etap kazandım. Önceden bir kaza geçirdim ve zor bir dönem yaşadım. Ancak çok çalıştım ve sonunda bugün başardım. Kendime güvendim, takımım ve antrenörlerim de bana güvendi." değerlendirmesinde bulundu.



Yaklaşık 2 hafta sonra başlayacak İtalya Bisiklet Turu'na (Giro d'Italia) hazırlandığını da vurgulayan Eduardo Sepulveda, "Bu tur ayrıca hazırlık da sayılıyor. Giro'dan önce bu turu kazanmak için uğraşacağım. Ancak hala geçilmemiş 4 etap daha var. Turun henüz ortalarındayız" şeklinde sözlerini tamamladı.

MAYOLAR

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı kazanan Eduardo Sepulveda, turkuaz mayonun sahibi oldu.



Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen, turkuaz mayoyu kaybetse de sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu korudu.



Sepulveda, en iyi tırmanışçının sahibi olduğu kırmızı mayoyu da ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan'dan devraldı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Ukraynalı bisikletçi Vitaliy Buts, dün yeniden devraldığı Türkiye güzellikleri mayosunu (Beyaz) korudu. Buts, mayo törenine yine Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu ülkesi Ukrayna'nın bayrağıyla çıktı.

DÖRT GÜNDE 4 FARKLI GENEL KLASMAN LİDERİ

Turda dördüncü etap sonunda 4. kez genel klasman lideri değişti.



İlk gün Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan, ikinci gün Avustralya'nın BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı bisikletçi Kaden Alexander Groves, üçüncü gün ise Jasper Philipsen genel klasmanda liderliğe yükseldi. Son olarak Sepulveda genel klasmanda ilk sıraya yerleşti.