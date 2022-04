Tour of Türkiye'de yarışan Avustralyalı bisikletçi Ewan Gelibolu'daki etabı bekliyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Avustralyalı bisikletçi Caleb Ewan, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) ilk etabı kazandı.

Ewan, Tour of Türkiye'ye yaptığı açıklamada, Gelibolu'da bitecek 6. etabı "sabırsızlıkla" beklediğini söyledi.



Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar için Çanakkale Savaşları'nın geçtiği Gelibolu'nun ayrı bir anlamı olduğunu aktaran Lotto Soudal takımının yıldızı Ewan, "O etabın da bir sprint etabı olacağını düşünürsek, o özel günde kürsünün en üst basamağına çıkmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.



Ewan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tura ilk etabı alarak güzel bir başlangıç yaptım ama ikinci etapta sprinte kalktığımda bacaklarımın adeta yandığını hissettim. O etabı da almayı isterdim ama gücüm kalmamıştı. Ancak önümüzde hala gözüme kestirdiğim etaplar var. Özellikle Gelibolu'daki etabın tarihten gelen bir önemi var. Benim için ve tüm Avustralyalı bisikletçiler için çok özel bir gün olacak."

"TÜRKİYE'YE GELMEYİ ÖZELLİKLE İSTEDİM"

Tur ile ilgili görüşlerini de dile getiren Ewan, Türkiye'ye gelmeyi özellikle istediğine vurgu yaparak Türkiye'de yarışmaktan her seferinde mutlu olduğunu ifade etti.



Avustralyalı bisikletçi, şunları kaydetti:



"Bu turu gerçekten seviyorum. Takımımdan buraya gelmeyi özellikle talep ettim. Harika bir hava ve güzel bir parkuru var. Her gelişimde sprinterler için farklı ve güzel hazırlanmış yeni rotaları geçiyoruz. Turun bizim gibi sprinter bisikletçiler için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Büyük yarışlar öncesi performansımızı sınadığımız güzel bir hazırlık yarışı oluyor. Birkaç hafta sonra Giro'da (İtalya Turu) yarışacağım. Türkiye'de iyi sonuçlar alıp, sonrasında formumu koruyarak Giro'ya iddialı gitmek istiyorum. Şu anda belki en iyi durumda değilim ama bu yarışın form tutmama büyük katkısı olduğunu görüyorum. Takımım geldiği sürece her yıl Türkiye'de yarışmayı istiyorum."

