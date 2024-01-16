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Towers Hamburg-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda Veolia Towers Hamburg'a konuk olacak. Basketbolseverler de bu maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. Peki, Towers Hamburg-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Towers Hamburg-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet Erkek Takımı, Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımına konuk olacak. İşte, Towers Hamburg-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...

Towers Hamburg-Beşiktaş maçı 17 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşma, edel-optics.de Arena'da oynanacak.

Mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN GRUPTAKİ DURUMU

Grupta oynadığı 14 maçta 8 galibiyet elde eden ve 6 kez yenilen Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.

Şu ana kadar 14 müsabakanın 2'sini kazanan Alman ekibi ise 9. basamakta bulunuyor.

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