Trabzon'da 5 gol, derbide kazanan Fenerbahçe

14.02.2026 16:10

Son Güncelleme: 14.02.2026 22:11

Kante, Trabzon'da 11'de başladı

NTV - Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 Fenerbahçe kazandı.

Süper Lig'de Trabzonspor ile ikinci basamaktaki Fenerbahçe kozlarını paylaştı.


Papara Park'ta oynanan maçı hakem Halil Umut Meler yönetti. Maçı 3-2 Fenerbahçe kazandı. Goller Fenerbahçe'de Asensio, Kerem ve Talisca'dan Trabzonspor'da ise Muçi ve Onauchu'dan geldi.

Fenerbahçe bu skorla puanını 52 yaparken Trabzonspor 45 puanda kaldı. 

Fenerbahçe'de ilk 19 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamayan Domenico Tedesco, Oscar Hold'un rekoruna ortak oldu.


TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Maç sonun Trabzonspor taraftarı “Yönetim istifa” tezahüratında bulundu. 

Muçi, Fenerbahçe'ye attığı golle bir sezonda tüm kulvarlarda en çok gol attığı sezona ulaştı. 13 gole ulaşarak kariyer rekoru kırdı.

Maç sonucu: Trabzonspor 2 - Fenerbahçe 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

7' Muçi'nin golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti

15' Talisca'nın golüyle Fenerbahçe skoru 1-1 getirdi

34' Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe öne geçti: 2-1

36' Talisca, Folcarelli'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü

38' Muçi'nin frikik şutu direkten döndü

43' Onuachu'nun golüyle skora eşitlik geldi: 2-2

44' Golün ardından kaleci Lovik ve Onana sarı kart gördü

44' Fenerbahçe'de Guendouzi'ye sarı kart çıktı

45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

48' Asensio'nun golüyle Fenerbahçe skoru 3-2 yaptı

51' Oulai sarı kart gördü

66' Mert Müldür'e sarı kart çıktı

90+5' Maç sona erdi

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim, Mustafa, Felipe Augusto, Muçi, Onuachu

Yedekler: Onuralp, Ahmet Doğan, Savic, Salih, Okay, Ozan, Bouchouari, Boran, Nwakaeme, Umut


Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.

Yedekler: Mert, Çağlar, Yiğit Efe, Levent, Fred, Musaba, Nene, Oğuz, Kamil Efe, Sidiki Cherif

