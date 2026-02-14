Trabzon'da 5 gol, derbide kazanan Fenerbahçe
14.02.2026 16:10
Son Güncelleme: 14.02.2026 22:11
Kante, Trabzon'da 11'de başladı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 Fenerbahçe kazandı.
Süper Lig'de Trabzonspor ile ikinci basamaktaki Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Papara Park'ta oynanan maçı hakem Halil Umut Meler yönetti. Maçı 3-2 Fenerbahçe kazandı. Goller Fenerbahçe'de Asensio, Kerem ve Talisca'dan Trabzonspor'da ise Muçi ve Onauchu'dan geldi.
Fenerbahçe bu skorla puanını 52 yaparken Trabzonspor 45 puanda kaldı.
Fenerbahçe'de ilk 19 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamayan Domenico Tedesco, Oscar Hold'un rekoruna ortak oldu.
TRİBÜNLERDEN TEPKİ
Maç sonun Trabzonspor taraftarı “Yönetim istifa” tezahüratında bulundu.
Muçi, Fenerbahçe'ye attığı golle bir sezonda tüm kulvarlarda en çok gol attığı sezona ulaştı. 13 gole ulaşarak kariyer rekoru kırdı.
Maç sonucu: Trabzonspor 2 - Fenerbahçe 3
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
7' Muçi'nin golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti
15' Talisca'nın golüyle Fenerbahçe skoru 1-1 getirdi
34' Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe öne geçti: 2-1
36' Talisca, Folcarelli'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü
38' Muçi'nin frikik şutu direkten döndü
43' Onuachu'nun golüyle skora eşitlik geldi: 2-2
44' Golün ardından kaleci Lovik ve Onana sarı kart gördü
44' Fenerbahçe'de Guendouzi'ye sarı kart çıktı
45' İlk yarı sona erdi
İKİNCİ YARI
48' Asensio'nun golüyle Fenerbahçe skoru 3-2 yaptı
51' Oulai sarı kart gördü
66' Mert Müldür'e sarı kart çıktı
90+5' Maç sona erdi
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim, Mustafa, Felipe Augusto, Muçi, Onuachu
Yedekler: Onuralp, Ahmet Doğan, Savic, Salih, Okay, Ozan, Bouchouari, Boran, Nwakaeme, Umut
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.
Yedekler: Mert, Çağlar, Yiğit Efe, Levent, Fred, Musaba, Nene, Oğuz, Kamil Efe, Sidiki Cherif
Saran, Doğan ve Hacıosmanoğlu maçı birlikte takip ediyor