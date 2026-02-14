Trabzon'da 5 gol, derbide kazanan Fenerbahçe

Süper Lig'de Trabzonspor ile ikinci basamaktaki Fenerbahçe kozlarını paylaştı.



Papara Park'ta oynanan maçı hakem Halil Umut Meler yönetti. Maçı 3-2 Fenerbahçe kazandı. Goller Fenerbahçe'de Asensio, Kerem ve Talisca'dan Trabzonspor'da ise Muçi ve Onauchu'dan geldi.



Fenerbahçe bu skorla puanını 52 yaparken Trabzonspor 45 puanda kaldı.



Fenerbahçe'de ilk 19 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamayan Domenico Tedesco, Oscar Hold'un rekoruna ortak oldu.



TRİBÜNLERDEN TEPKİ



Maç sonun Trabzonspor taraftarı “Yönetim istifa” tezahüratında bulundu.



Muçi, Fenerbahçe'ye attığı golle bir sezonda tüm kulvarlarda en çok gol attığı sezona ulaştı. 13 gole ulaşarak kariyer rekoru kırdı.



Maç sonucu: Trabzonspor 2 - Fenerbahçe 3



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



7' Muçi'nin golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti



15' Talisca'nın golüyle Fenerbahçe skoru 1-1 getirdi



34' Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe öne geçti: 2-1



36' Talisca, Folcarelli'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü



38' Muçi'nin frikik şutu direkten döndü



43' Onuachu'nun golüyle skora eşitlik geldi: 2-2



44' Golün ardından kaleci Lovik ve Onana sarı kart gördü



44' Fenerbahçe'de Guendouzi'ye sarı kart çıktı



45' İlk yarı sona erdi



İKİNCİ YARI



48' Asensio'nun golüyle Fenerbahçe skoru 3-2 yaptı



51' Oulai sarı kart gördü



66' Mert Müldür'e sarı kart çıktı



90+5' Maç sona erdi