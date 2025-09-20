NTV.COM.TR

Trabzon'da puanlar paylaşıldı

Trabzonspor sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yla yenişemedi. Maç 1-1 sonuçlandı.

Trendyol 'in 6. haftasında ile FK karşı karşıya geldi. 

Konuk ekip 34. dakikada Kevin Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına önde girdi.

Bordo mavililer aradığı beraberlik golünü 70. dakikada Onuachu'yla buldu ve maç 1-1 sonuçlandı.

Bu beraberlikle Trabzonspor puanını 11'e, Gaziantep FK ise 10 puana yükseldi.

Bordo mavililer Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

