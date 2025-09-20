Trabzon'da puanlar paylaşıldı
Trabzonspor sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yla yenişemedi. Maç 1-1 sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Konuk ekip 34. dakikada Kevin Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına önde girdi.
Bordo mavililer aradığı beraberlik golünü 70. dakikada Onuachu'yla buldu ve maç 1-1 sonuçlandı.
Bu beraberlikle Trabzonspor puanını 11'e, Gaziantep FK ise 10 puana yükseldi.
Bordo mavililer Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
- Süper Lig
- Gaziantep
- Trabzonspor