Trabzon’dan tarihi sponsorluk anlaşması

Doğan, bu anlaşmayı gelecek hafta düzenleyeceği basın toplantısı ile duyuracak. Anlaşma sağlanan firmanın ismi henüz açıklanmazken, BDDK başta olmak üzere birçok önemli kuruluş ile yazışmaların tamamlandığı ve sadece basın önünde tanıtımın kaldığı belirtildi.



Başkan Doğan, daha önce yaptığı açıklamada stadyum isim sponsorluğundan gelecek olan paranın, Bankalar Birliği yapılandırmasına gideceğini vurgulamıştı.

Fenerbahçe'den sahte forma operasyonu Haberi Görüntüle