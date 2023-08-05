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Trabzon’dan tarihi sponsorluk anlaşması

Trabzonspor'da stadyum isim sponsorluğu, kulüp tarihinin en yüksek anlaşması ile tamamlandı. Başkan Ertuğrul Doğan’ın, ismini gelecek hafta açıklayacağı sponsordan Trabzonspor, 5 yıllık anlaşma karşılığı toplam 1.5 milyar TL’lik gelir elde edecek.

Trabzon’dan tarihi sponsorluk anlaşması

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'un bir süredir belirsizlik içeren stadyum isim sponsorluğu anlaşması tamamlandı.. Yaklaşık 1 senedir boş olan isim sponsorluğu için kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, önceki gün sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

Sabah'ın haberine göre; 5 yıllık işbirliği için Trabzonspor toplamda 1 milyar 500 milyon TL kazanacak.

Trabzon’dan tarihi sponsorluk anlaşması - 1

Doğan, bu anlaşmayı gelecek hafta düzenleyeceği basın toplantısı ile duyuracak. Anlaşma sağlanan firmanın ismi henüz açıklanmazken, BDDK başta olmak üzere birçok önemli kuruluş ile yazışmaların tamamlandığı ve sadece basın önünde tanıtımın kaldığı belirtildi.

Başkan Doğan, daha önce yaptığı açıklamada stadyum isim sponsorluğundan gelecek olan paranın, Bankalar Birliği yapılandırmasına gideceğini vurgulamıştı.

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