Trabzonspor 1-0 Başakşehir (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Corendon Alanyaspor'a 5-0 yenilen Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek moral buldu.

Corendon Alanyaspor maçı sonrası zor günler geçiren bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü, 21. dakikada Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas attı.

Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 32'ye yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Medipol Başakşehir ise 34 puanla 3. sırada kaldı.



Süper Lig'de 8 Mart 2021'de konuk ettiği Alanyaspor'a 3-1 kaybettikten sonra sahasında mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 34 maça çıkardı.



Trabzonspor, söz konusu 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik aldı.



MAÇTAN NOTLAR

Bordo-mavili takım geçen hafta 5-0 kaybettiği Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 5 farklı oyuncu ile sahaya çıktı.

Trabzonspor'un savunmasında cezalı Vitor Hugo'nun yerine Stefano Denswil, sakatlığı bulunan Jean Philippe Gbamin'in yokluğunda ise Marc Bartra görev yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Jens Stryger Larsen'in yerine Bruno Peres'i, Naci Ünüvar'ın yerine ise Djaniny Semedo'yu tercih etti. Santrforda ise cezası biten Maxi Gomez formasına kavuşurken Umut Bozok, yedek kulübesinde yer aldı.



Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Gbamin ve Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo, forma giyemedi.

DJANİNY, 10 HAFTA SONRA



Trabzonspor'da Djaniny Semedo, 10 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı.



En son ligin 7. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın ilk 32 dakikasında görev yapan forvet oyuncusunun ilk 11 hasreti, Medipol Başakşehir maçıyla sona erdi.



BRUNA PERES, 266 GÜN SONRA



Geçen sezon ligin 34. haftasında 23 Nisan 2022'de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan ve aşil tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatarak ameliyat edilen Bruno Peres, 266 gün sonra sahalara döndü.



Sakatlığı düzeldikten sonra lisans işlemleri gerçekleştirilen Peres, savunmanın sağında Larsen'in yerine görev yaptı. Bordo-mavili kulüp de maç öncesi Peres için hoş geldin mesajı içeren bir video yayımladı.



Videoda Peres'in şu ifadelerine yer verildi:



"Zor bir dönemdi. 6 aylık uzun bir süreçti. Bütün bu olanlardan sonra karnımızda yine kelebeklerin uçuşması, tekrar saha içinde olabilme heyecanı, taraftarları hissedebilmek, stadın atmosferini koklayabilmek, çok önemli şeyler. Çok özledim, saha içinde olduğum o an eşsiz bir an. En sevdiğiniz, aşık olduğunuz şeyi tekrar yapabilmek çok önemli. Beni de çok mutlu ediyor. Geri dönebildiğim için mutluyum. Çok güzel, tarifi olmayan bir duygu. Sadece benim hissedebildiğim ve anlatabileceğim bir duygu. Daha önce de söylediğim gibi takım arkadaşlarıma yardımcı olabilme ve hedeflerimize ulaşabilme yolculuğuna devam edebilmek için olumlu bir sonuç almayı umuyorum."



AVCI'YA DESTEK SÜRDÜ



Trabzonspor taraftarı, teknik direktör Abdullah Avcı'ya desteklerini sürdürdü.



Corendon Alanyaspor maçı sonrası görevinden istifa edebileceği şeklinde söylemlerin ardından taraftarlar, deneyimli teknik adama destek vermeye devam etti.



Taraftarlar, maç öncesi tribüne 'İnadına Abdullah Avcı', 'Avcı olana yol dayanmaz, Avcı koşarken asla yorulmaz' yazılı pankart astı.



Bu arada Trabzonspor, 'Enerji Verimliliği Haftası kutlu olsun' yazılı pankartla sahaya çıktı.

