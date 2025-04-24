Trabzonspor 19 yaş altı takımı-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Avusturya’nın Salzburg takımıyla karşılaşacak. Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Salzburg ile yapacağı yarı final maçının tamamladı.



Trabzonspor 19 yaş altı takımı-Salzburg maçı, 25 Nisan Cuma günü yapılacak.



Colovray Spor Merkezi’nde TSİ 15.00’te başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek.



Vergoote’nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak.



Karşılaşma, TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.



TRABZSONSPOR'UN TURNUVA KARNESİ



Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, 2. eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1, Trabzon’da ise 5-2 mağlup ederek üst tura çıktı.



3. eleme turunda Bosna Hersek’in Sarajevo takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2’lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1’lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.



Turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.