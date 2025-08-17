NTV.COM.TR

Trabzonspor, 2'de 2 peşinde: Rakip Kasımpaşa

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak.

, Trendyol 'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, Cihan Aydın yönetecek.

Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle ayrılarak 2 sezon aradan sonra ilk 2 maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da Kocaelispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek.

