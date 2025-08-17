Trabzonspor, 2'de 2 peşinde: Rakip Kasımpaşa
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, Cihan Aydın yönetecek.
Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle ayrılarak 2 sezon aradan sonra ilk 2 maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Trabzonspor'da Kocaelispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek.
