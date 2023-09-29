Trabzonspor 3 eksikle Pendikspor'u karşısında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
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Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor.
Karadeniz ekibinde Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
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