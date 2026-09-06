Trabzonspor 3 puanı 5 golle aldı

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çaldı.

Maçı Trabzonspor 5-0 kazandı. Bordo mavili ekip bu skorla puanını 7 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.



YENİ HOCADAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, geçen hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen Hüseyin Çimşir, 1'i zorunlu olmak üzere 3 oyuncuyu değiştirdi.

Bordo-mavili çalıştırıcı, Cabral'ın yerine Pina'yı, Melih Kabasakal'ın yerine Ozan Tufan'ı sahaya sürerken sakatlanan Saviolo'nun yokluğunda Aral Şimşir'i görevlendirdi.