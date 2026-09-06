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Trabzonspor 3 puanı 5 golle aldı

06.09.2026 16:31

Son Güncelleme: 06.09.2026 21:54

Trabzonspor 3 puanı 5 golle aldı
Anadolu Ajansı
Batuhan Durmuş
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Son iki resmi maçında mağlup olan Fatih Tekke'siz Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni farklı skorla geçti.

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

 

Papara Park'ta oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çaldı. 

 

Maçı Trabzonspor 5-0 kazandı. Bordo mavili ekip bu skorla puanını 7 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.
 

YENİ HOCADAN 3 DEĞİŞİKLİK

 

Trabzonspor, geçen hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

 

Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen Hüseyin Çimşir, 1'i zorunlu olmak üzere 3 oyuncuyu değiştirdi.

 

Bordo-mavili çalıştırıcı, Cabral'ın yerine Pina'yı, Melih Kabasakal'ın yerine Ozan Tufan'ı sahaya sürerken sakatlanan Saviolo'nun yokluğunda Aral Şimşir'i görevlendirdi.

 

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

21:51
MAÇ SONA ERDİ
Trabzonspor mücadeleyi 5-0 gibi net skorla kazanarak 3 puanı aldı.
Anadolu Ajansı
21:38
5. GOL YENİ TRANSFERDEN
Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju golle başladı. Skor 5-0'a geldi.
21:19
FARK AÇILDI
Trabzonspor Salah'ın asisti Muçi'nin golüyle farkı 4-0'a getirdi.
Anadolu Ajansı
20:44
ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor'da 42. dakikada sakatlanan Paul Onuachu'nun yerine yeni transfer Franculino Dju oyuna girdi.
Anadolu Ajansı
20:22
ONUACHU'DAN DUBLE
22. dakikada Onuachu kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı.
Anadolu Ajansı
20:12
PENALTI KARARI
Trabzonspor, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Salah'ın penaltı vuruşuyla skor 2-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
20:05
ERKEN GELEN GOL
Onuachu'nun golüyle 5. dakikada Trabzonspor öne geçti.
Anadolu Ajansı
20:00
MAÇ BAŞLADI
Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında ilk düdük çaldı.
Anadolu Ajansı
18:57
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Ozan, Muçi, Salah, Aral, Onuachu. Gençlerbirliği: İrfan Can, Pedro Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Diabate, Oğulcan, Tongya, Tiago, Traore, Koita.
Anadolu Ajansı