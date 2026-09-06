Trabzonspor 3 puanı 5 golle aldı
06.09.2026 16:31
Son Güncelleme: 06.09.2026 21:54
Son iki resmi maçında mağlup olan Fatih Tekke'siz Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni farklı skorla geçti.
Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çaldı.
Maçı Trabzonspor 5-0 kazandı. Bordo mavili ekip bu skorla puanını 7 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.
YENİ HOCADAN 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, geçen hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen Hüseyin Çimşir, 1'i zorunlu olmak üzere 3 oyuncuyu değiştirdi.
Bordo-mavili çalıştırıcı, Cabral'ın yerine Pina'yı, Melih Kabasakal'ın yerine Ozan Tufan'ı sahaya sürerken sakatlanan Saviolo'nun yokluğunda Aral Şimşir'i görevlendirdi.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR