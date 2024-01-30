Trabzonspor 4 maçtır galibiyete hasret

Trabzonspor, Süper Lig’in 23’üncü haftasında sahasında Kasımpaşa’ya 3-2 yenilerek üst üste 3’üncü mağlubiyetini aldı. Bordo-mavili takım Süper Lig’in 2’nci yarısında oynadığı 4 maçta; 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken galibiyete hasret kaldı.



Antalyaspor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa’ya mağlup olan Trabzonspor, Kasımpaşa mağlubiyeti ile Abdullah Avcı’nın görev yaptığı 108 maçlık süreçte ilk kez üst üste üç Süper Lig karşılaşmasından mağlup ayrılmış oldu.

15 PUAN KAYIP

Karadeniz ekibi, sezon başından beri özellikle öne geçtiği 5 maçta da (Çaykur Rizespor, Hatayspor, Başakşehir, Antalyaspor, Kasımpaşa) tam 15 puan kaybederek büyük bir handikap yaşadı. Bordo-mavililer bu maçlarda 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Trabzonspor geriye düştüğü 7 maçın (Galatasaray 2 maç, Adana Demirspor, Kayserispor, Başkaşehir, Antalyaspor, Çaykur Rizespor) hiçbirini kazanamazken, sadece 2 maçtan (Başakşehir 1-1 ve Sivasspor 3-3) beraberlikle ayrılarak 2 puan alabildi. Bordo-mavililer öne geçtiği ve kazandığı 11 maçtan 33 puan topladı.



YEREL BASIN TEPKİLİ



Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler ise Kasımpaşa karşısında alınan mağlubiyeti tepki çeken başlıklarla okuyucularına aktardı.



Yerel gazete başlıkları şu şekilde:



Kuzey Ekspres: Kökten temizlik şart



Taka: Çıkarın formaları



Karadeniz: VAR’lığınız batsın, yok olun gidin



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Günebakış: Ruhsuzlar!