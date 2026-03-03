Trabzonspor, 6 gollü düelloda Başakşehir'i devirdi ve çeyrek finale çıktı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Felipe Augusto, 70. dakikada Mustafa Eskihellaç, 84. dakikada Paul Onuachu ve 85. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Başakşehir'in sayıları ise 46. dakikada Nuno Da Costa ve 66. dakikada Brnic'ten geldi.

Bu skorun ardından Karadeniz ekibi, grupta puanını 9'a yükseltti ve ikinci sırada yer alarak Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Başakşehir ise turnuvaya veda etti.