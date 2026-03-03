Trabzonspor, 6 gollü düelloda Başakşehir'i devirdi ve çeyrek finale çıktı
03.03.2026 19:48
Son Güncelleme: 03.03.2026 22:28
Trabzonspor, 6 golün atıldığı maçta deplasmanda Başakşehir'i mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Felipe Augusto, 70. dakikada Mustafa Eskihellaç, 84. dakikada Paul Onuachu ve 85. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Başakşehir'in sayıları ise 46. dakikada Nuno Da Costa ve 66. dakikada Brnic'ten geldi.
Bu skorun ardından Karadeniz ekibi, grupta puanını 9'a yükseltti ve ikinci sırada yer alarak Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Başakşehir ise turnuvaya veda etti.
Başakşehirli Duarte ve Trabzonsporlu Umut Nayir'in ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
BAŞAKŞEHİR 2-4 TRABZONSPOR
6' GOL! Trabzonspor, Felipe Augusto'nun golüyle 1-0 önde.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
46' GOL! Başakşehir, Nuno Da Costa'nın golüyle skora 1-1'lik beraberliği getirdi.
66' GOL! Başakşehir, Brnic'in golüyle Trabzonspor karşısında 2-1 öne geçti.
70' GOL! Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ın golüyle skoru 2-2 yaptı.
79' Başakşehir'de Ba, Ozan Tufan'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
84' GOL! Trabzonspor, Paul Onuachu'nun golüyle 3-2 öne geçti.
85' GOL! Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle skoru 4-2 yaptı.
İLK 11'LER
Başakşehir: Doğan, Onur, Duarte, Ba, Operi, Umut, Kemen, Fayzullayev, Da Costa, Brnic, Shomurodov.
Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay, Bouchouari, Muçi, Augusto, Nwakaeme, Umut.