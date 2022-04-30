Trabzonspor, 7. şampiyonluğuna ulaştı

En son lig şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda elde eden Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligin zirvesinde yer alarak 37 sezon sonra şampiyonluk hasretine son verdi.



Geçen sezon ligin 8. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından göreve gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi, ikinci sezonunda şampiyonluk yaşadı.



7 ŞAMPİYONLUK DA YERLİ İSİMLERLE



Trabzonspor, 7 şampiyonluğunu da yerli isimlerle elde etti.



Bordo-mavili takım, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonunda ise Özkan Sümer, döneminde mutlu sona ulaştı.



TRABZON DIŞINDAN İLK İSİM



Trabzonspor'a 37 sezon sonra şampiyonluk sevinci yaşatan Abdullah Avcı, Trabzon dışından ilk kez bordo-mavili takıma bu başarıyı elde ettiren teknik adam oldu.



Daha önce Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile olmak üzere 6 şampiyonluk yaşayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğunu şehir dışından bir isimle yakaladı.