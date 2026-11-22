TRABZONSPOR , THOMAS REİS İLE LİGDE 6'DA 6 YAPTI

Thomas Reis 'in ilk maçına çıktığı altıncı haftadan bu yana ligde en fazla galibiyet alan, puan toplayan ve net gol pozisyonu üreten takım konumunda bulunan bordo-mavililer, taraftarları önünde yükselen form grafiğini sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı son altı maçı kazanan Trabzonspor, daha uzun bir galibiyet serisini en son Ekim - Aralık 2021 arasındaki sekiz karşılaşmalık süreçte yakaladı.

Bugüne kadar Süper Lig'de 4 kez karşılaştığı Trabzonspor karşısında bir beraberlik ve üç mağlubiyet alan Eyüp ekibi, ilk üç puanının yanı sıra bordo-mavililere karşı ilk golünü de arayacak.