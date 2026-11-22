Trabzonspor 7'de 7 peşinde. Rakip Eyüpspor
22.11.2026 15:50
Onuachu-Salah-Muçi üçlüsü ligde Trabzonspor adına toplam 14 gol ve 10 asist ürettiler.
Thomas Reis'in göreve gelişiyle ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Trabzonspor, ligin son sırasındaki Eyüpspor'u ağırlıyor.
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.
Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Hakem Gürcan Hasova'nın yöneteceği müsabaka, beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Fabinho, Muci, Salah, Saviolo, Onuachu.
Eyüpspor: Moldovan, Ömer, El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga, Raux Yao, Sabiri, Yusuf, Pintor, Abdullah.
Bordo-mavili ekip, son haftalardaki form grafiğiyle birlikte ligde ikinci sıradaki yerini koruyor. Geride kalan bölümde oynanan 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Karadeniz ekibi, topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.
Eyüpspor'da ise kötü gidişat sürüyor. Ligde oynadığı son 8 müsabakadan da mağlup ayrılan İstanbul ekibi, topladığı 3 puanla son sırada yer alıyor.
Arnavutluk Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığı atlatan Ernest Muçi, Eyüpspor maçında ilk 11'deki yerini alacak.
TRABZONSPOR, THOMAS REİS İLE LİGDE 6'DA 6 YAPTI
Thomas Reis'in ilk maçına çıktığı altıncı haftadan bu yana ligde en fazla galibiyet alan, puan toplayan ve net gol pozisyonu üreten takım konumunda bulunan bordo-mavililer, taraftarları önünde yükselen form grafiğini sürdürmek istiyor.
Ligde oynadığı son altı maçı kazanan Trabzonspor, daha uzun bir galibiyet serisini en son Ekim - Aralık 2021 arasındaki sekiz karşılaşmalık süreçte yakaladı.
Bugüne kadar Süper Lig'de 4 kez karşılaştığı Trabzonspor karşısında bir beraberlik ve üç mağlubiyet alan Eyüp ekibi, ilk üç puanının yanı sıra bordo-mavililere karşı ilk golünü de arayacak.