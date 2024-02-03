Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş'a karşı kaybetmedi

Trabzonspor, ikinci dönem takımın başına getirdiği Abdullah Avcı idaresinde, Beşiktaş karşısında ligde oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



Karadeniz ekibi, bu süreçte Beşiktaş deplasmanında 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken kendi evinde ise oynadığı 1 maçta sahadan eşitlikle ayrıldı.



Trabzonspor, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1'lik skorlarla mağlup ederken 2022-2023 sezonunda ise 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı tek maçta 2021-2022 sezonunda ise 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.



AVCI İLE ÜÇ BÜYÜK RAKİPLERE KARŞI MAÇLAR



Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 16 maça çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.



Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde de 23 gol gördü.



BU SEZONKİ BÜYÜK MAÇLAR



Trabzonspor, bu sezon 5. büyük karşılaşmasına Beşiktaş önünde çıkacak.



Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken, Galatasaray'a deplasmanda 2-0, sahasında 5-1 mağlup oldu.

Çaykur Rizespor ile Konyaspor puanları paylaştı Haberi Görüntüle