Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.



Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına U19 takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.