Trabzonspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Papara Park'taki karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak. İşte, Trabzonspor-Adana Demirspor maçı hakkında bilgiler...



TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trabzonspor-Adana Demirspor maçı, 25 Kasım Pazartesi (bugün) saat 20.00'de oynanacak.



Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



EV SAHİBİNİN EKSİKLERİ



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme ile kart cezalısı Pedro Malheiro forma giyemeyecek.

