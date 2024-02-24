Trabzonspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 27. hafta)

İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Ligde 43 puana sahip Trabzonspor, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor.



Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.



TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK



Karadeniz ekibinde maç öncesinde Hüseyin Türkmen, Orsic ile Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.