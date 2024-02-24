Trabzonspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 27. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor taraftarı önünde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Ligde 3. sıradaki yerini korumayı hedefleyen Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Trabzonspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Ligde 43 puana sahip Trabzonspor, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor.
Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Karadeniz ekibinde maç öncesinde Hüseyin Türkmen, Orsic ile Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.
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