Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, maçın son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.
Papara Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
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