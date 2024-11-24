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Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, maçın son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.

Papara Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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