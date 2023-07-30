Trabzonspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karadeniz ekibi Trabzonspor hazırlık maçında Yunanistan'ın AEK takımıyla mücadele edecek. Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a gönül veren taraftarlar maça dair detayları sorguluyor. İşte, Trabzonspor-AEK maçı hakkında bilgiler...



TRABZONSPOR-AEK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



30 Temmuz Pazar günü Akyazı Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.



Trabzonspor - AEK maçı A Spor'dan canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.



