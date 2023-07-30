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Trabzonspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da sürdüren Trabzonspor, AEK Atina ile oynanacak hazırlık maçı öncesi çalışmalarına ara vermiyor. Yunan ekibi ile mücadele öncesi, maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karadeniz ekibi hazırlık maçında Yunanistan'ın AEK takımıyla mücadele edecek. 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a gönül veren taraftarlar maça dair detayları sorguluyor. İşte, Trabzonspor-AEK maçı hakkında bilgiler...

TRABZONSPOR-AEK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

30 Temmuz Pazar günü Akyazı Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor - AEK maçı A Spor'dan canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

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