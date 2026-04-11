Trabzonspor, Alanya'da iki puan bıraktı

11.04.2026 16:18

Son Güncelleme: 11.04.2026 19:07

Anadolu Ajansı

Alanyaspor-Trabzonspor maçından kare

NTV - Haber Merkezi

Zirve yarışındaki Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına çıktı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
 

Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti. Maç 1-1'lik eşitlikle bitti. 

 

Bordo mavili ekibin golü Ozan Tufan'dan, Alanya'nın golü ise penaltı vuruşunda Güven Yalçın'dan geldi. 

 

Trabzonspor'da Paul Onuachu'ya ek olarak sakatlıkları bulunan Ernest Muçi ile Arseniy Batagov, Alanyaspor karşısında forma giyemedi. 

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YARA ALDI
 

Ligde 67 puan ile lider Galatasaray'ın 4 puan, aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında iki puan kayberek şampiyonluk yarışında yara aldı. Trabzonspor'un güncel puanı 64 oldu.

 

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

19:00
MÜCADELE SONUCU: 1-1
Alanyaspor ile Trabzonspor 1-1 beraber kaldı. İki ekipte 1'er puan aldı.
Anadolu Ajansı
18:33
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Trabzonspor’da sarı kart gören Tim Folcarelli, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
Anadolu Ajansı
18:26
VAR SONRASI PENALTI KARARI
Alanyaspor penaltı bekledi. Mehmet Türkmen, VAR'a gitti. İnceleme sonucunda penaltı kararı verildi. Alanyaspor Güven Yalçın'ın penaltı golüyle skoru eşitledi.
Anadolu Ajansı
18:19
PERDE AÇILDI
Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle 58. dakikada 1-0 öne geçti.
IHA
17:47
İLK DEVRE SONUCU: 0-0
İlk yarıda duraklama dakikası olmadı ve gol sesi çıkmadı.
Anadolu Ajansı
17:34
İLK 30 DAKİKADA GOL YOK
Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında gol sesi çıkmadı. Maçın ilk yarım saati pozisyon açısından da kısır geçti.
Anadolu Ajansı
17:00
MAÇ BAŞLADI
Öncesinde A Milli Takım'ın eski hocası Lucescu için saygı duruşunda bulunulan maç başladı.
Anadolu Ajansı
16:42
PEREİRA: ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR
Ev sahibi takımın hocası Pereira maçtan önce şöyle konuştu: "Bugün Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Şampiyonluk mücadelesi veren bir takım. Zor bir maç bekliyor bizi çünkü eğer Trabzonspor üç puan kazanamazsa şampiyonluk yarışında geride kalacak. Biz maça hazırlanırken kendi planımıza odaklandık. Maçı kazanmak için oynayacağız."
Anadolu Ajansı
16:41
TEKKE: SAKATLANMASI BİZİ ÜZDÜ
Fatih Tekke maç öncesi şu ifadeleri kullandı: "Son periyodun en zor maçlarından bir tanesi. Dün itibarıyla Onuachu'nun sakatlanması bizi üzdü. Beklenmedik şeylerin olduğu bir hafta geçirdik. 6 maçın en zoru dedim, bu maçları kazanmamız gerekiyor. Kolay bir maç değil. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Umarım bugün hak ederek bir galibiyet elde ederiz."
Anadolu Ajansı
16:02
İLK 11'LER
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Duarte, Makouta, Janvier, Efecan, Ui-jo, Güven. Trabzonspor: Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Nwaiwu, Pina, Tim, Ozan, Oulai, Zubkov, Nwakaeme, Augusto.
Anadolu Ajansı