Trabzonspor, Alanya'da iki puan bıraktı
11.04.2026 16:18
Son Güncelleme: 11.04.2026 19:07
Alanyaspor-Trabzonspor maçından kare
Zirve yarışındaki Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına çıktı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti. Maç 1-1'lik eşitlikle bitti.
Bordo mavili ekibin golü Ozan Tufan'dan, Alanya'nın golü ise penaltı vuruşunda Güven Yalçın'dan geldi.
Trabzonspor'da Paul Onuachu'ya ek olarak sakatlıkları bulunan Ernest Muçi ile Arseniy Batagov, Alanyaspor karşısında forma giyemedi.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YARA ALDI
Ligde 67 puan ile lider Galatasaray'ın 4 puan, aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında iki puan kayberek şampiyonluk yarışında yara aldı. Trabzonspor'un güncel puanı 64 oldu.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR