Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Bordo-mavili ekip, Alanyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptı.



TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Papara Park'ta bugün saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.