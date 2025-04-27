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Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Alanyaspor'u ağırlıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen bordo-mavililer, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Alanyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkıyor.​ Peki, Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili ekip, Alanyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptı.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta bugün saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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