Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Alanyaspor'u ağırlıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen bordo-mavililer, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Alanyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Peki, Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili ekip, Alanyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptı.
TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta bugün saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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