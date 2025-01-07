Trabzonspor-Alanyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda taraftarı önünde Alanyaspor'u ağırlayacak. Ligde zor günler geçiren Trabzonspor, kupa maçını kazanmak ve biraz da olsa moral bulmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Alanyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek.
Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR KAZANMAK İSTİYOR
Ligde alt sıralardan bir türlü uzaklaşamayan ve geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başlangıç yaparak moral bulmak istiyor.
Bordo-mavili takımda Savic'in sakatlığı bulunuyor.
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