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Trabzonspor-Alanyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda taraftarı önünde Alanyaspor'u ağırlayacak. Ligde zor günler geçiren Trabzonspor, kupa maçını kazanmak ve biraz da olsa moral bulmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Alanyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Alanyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın sahasında Corendon ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek.

Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR KAZANMAK İSTİYOR

Ligde alt sıralardan bir türlü uzaklaşamayan ve geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başlangıç yaparak moral bulmak istiyor.

Bordo-mavili takımda Savic'in sakatlığı bulunuyor.

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