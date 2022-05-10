Trabzonspor-Altay maçı İstanbul'da oynanacak

Ligde 37. hafta maçlarının programı açıklandı. Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un Altay'la karşılaşacağı mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Haberler - Anadolu Ajansı 10.05.2022 - 00:33

Trabzonspor-Altay maçı İstanbul'da oynanacak

Spor Toto 'de 37. hafta maçlarının programı açıklandı.

Ligde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden ile Altay arasındaki maç, 'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 37. hafta maçlarının programı şöyle:

14 Mayıs Cumartesi

19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15 Mayıs Pazar

16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

16.00 Trabzonspor-Altay (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

16 Mayıs Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

20.00 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)

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