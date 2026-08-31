Trabzonspor, Amedspor karşısında. İlk 11 belli oldu
31.08.2026 20:33
Son Güncelleme: 31.08.2026 20:39
Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında sahne alacak. İşte maçın ayrıntıları...
Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçlarından birinde Trabzonspor deplasmanda Amedspor ile karşılaşacak.
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor ise Diyarbakır deplasmanında moral depolamanın peşinde.
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke, takımının başında Amedspor deplasmanına çıkacak.
EKSİKLER
Trabzonspor'da sMalinovskyi, Folcarelli, Batagov ve Okay Yokuşlu mücadelede forma giyemeyecek.
Bouchouari de Diyarbakır'a götürülmedi.
Yeni transfer Fabinho ise görev verilmesi halinde Trabzonspor formasını ilk kez giyecek.
Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.