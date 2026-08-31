Trabzonspor, Amedspor'a mağlup oldu
31.08.2026 20:33
Son Güncelleme: 31.08.2026 23:36
Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçlarından birinde Trabzonspor deplasmanda Amedspor ile karşılaştı.
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor Diyarbakır deplasmanında da kaybetti.
Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 21.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Maçı son dakikada gelen golle Amedspor 2-1 kazandı.
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke, takımının başında Amedspor deplasmanına çıktı. Yeni transfer Fabinho Trabzonspor formasını ilk kez giydi.
EKSİKLER
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi ve Folcarelli karşılaşmada forma giymedi.
Bouchouari de Diyarbakır'a götürülmedi.