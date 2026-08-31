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Trabzonspor, Amedspor'a mağlup oldu

31.08.2026 20:33

Son Güncelleme: 31.08.2026 23:36

Trabzonspor, Amedspor'a mağlup oldu
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında 2-1 yenildi.

Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçlarından birinde Trabzonspor deplasmanda Amedspor ile karşılaştı.

 

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor Diyarbakır deplasmanında da kaybetti.

 

Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 21.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Maçı son dakikada gelen golle Amedspor 2-1 kazandı.

 

İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke, takımının başında Amedspor deplasmanına çıktı. Yeni transfer Fabinho Trabzonspor formasını ilk kez giydi.

 

EKSİKLER

 

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi ve Folcarelli karşılaşmada forma giymedi.

 

Bouchouari de Diyarbakır'a götürülmedi.

 

23:22
AMED ÖNE GEÇTİ
Amedspor Orban'ın golüyle 90. dakikada 2-1 öne geçti.
22:18
SKOR EŞİTLENDİ
45+4. dakikada penaltı sonrası skor eşitlendi.
Anadolu Ajansı
21:40
SALAH SAHNEDE
Trabzonspor 11. dakikada Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Anadolu Ajansı
21:30
MAÇ BAŞLADI
Amedspor-Trabzonspor maçı başladı.
Anadolu Ajansı
21:04
TEKKE'DEN AÇIKLAMA
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç önünde yaptığı açıklamada, "İstifa kararı tamamen sorumlulukla alakalıydı. Şu anda burada olmam tamamen güvenle ilgili. Her şeyde bir hikmet var. Şu anda ilk günkü gibi heyecanlıyım." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
20:11
İLK 11'LER
Amedspor: Lafont, Krasniqi, Bates, Dellova, Umut, Raveloson, Gökhan, Ballet, Saba, Sor, Diagne Trabzonspor: Trabzonspor: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu
Anadolu Ajansı