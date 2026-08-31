Trabzonspor, Amedspor'a mağlup oldu

TEKKE'DEN AÇIKLAMA

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç önünde yaptığı açıklamada, "İstifa kararı tamamen sorumlulukla alakalıydı. Şu anda burada olmam tamamen güvenle ilgili. Her şeyde bir hikmet var. Şu anda ilk günkü gibi heyecanlıyım." diye konuştu.