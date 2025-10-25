Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Trabzonspor - Anadolu Efes parkeye çıkıyor. Anadolu Efes zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Trabzonspor - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



TRABZONSPOR - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?



Basketbol Süper Lig’inde Trabzonspor - Anadolu Efes mücadelesi için nefesler tutuldu.İstanbul'da,Trabzon'da, Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanacak mücadele yarın (26 Ekim) saat 15.30’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.





