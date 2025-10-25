Trabzonspor - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Basketbol Süper Lig’nde heyecan Trabzonspor - Anadolu Efes mücadelesiyle devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Basketbol tutkunları için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Trabzonspor - Anadolu Efes parkeye çıkıyor. Anadolu Efes zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Trabzonspor - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
TRABZONSPOR - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?
Basketbol Süper Lig’inde Trabzonspor - Anadolu Efes mücadelesi için nefesler tutuldu.İstanbul'da,Trabzon'da, Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanacak mücadele yarın (26 Ekim) saat 15.30’da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Trabzonspor
- Basketbol
- Anadolu Efes