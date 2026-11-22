Mücadeleyi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da izledi. Doğan bu mücadelenin ardından futbol takımının Eyüpspor ile olan maçını izlemek için Papara Park'a gitti.

Trabzonspor bu sonuçla ligde 5. yenilgisini alırken, Anadolu Efes ise 6. galibiyetine şmza attı.