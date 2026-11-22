Trabzonspor, Anadolu Efes'e yetişemedi
22.11.2026 18:21
Anadolu Efes, Trabzonspor deplasmanında 6. galibiyetine ulaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Trabzonspor, evinde A. Efes’e 77-70 mağlup oldu.
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında evinde Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 77-70’lik skorla kaybetti.
Maçın ilk periyodunu 23-20 geride tamamlayan Karadeniz ekibi, devre arasına da 41-34’lük skorla geride girdi.
Üçüncü periyot ise 63-52 konuk takım lehine biterken, Trabzonspor son periyotta 18 sayı üretmesine rağmen, parkeden 77-70’lik skorla mağlup ayrıldı.
Ertuğrul Doğan karşılaşmayı izledikten sonra futbol maçı için Papara Park'a gitti.
Mücadeleyi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da izledi. Doğan bu mücadelenin ardından futbol takımının Eyüpspor ile olan maçını izlemek için Papara Park'a gitti.
Trabzonspor bu sonuçla ligde 5. yenilgisini alırken, Anadolu Efes ise 6. galibiyetine şmza attı.