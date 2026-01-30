Trabzonspor, Antalya'da 3 puanın kıyısından döndü
30.01.2026 18:59
Son Güncelleme: 30.01.2026 22:00
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile berabere kaldı. Paul Onuachu, bitime 10 dakika kala penaltı kaçırdı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekip, 43. dakikada Van de Streek'in golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor, 53. dakikada Onuachu'nun penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
Bordo-mavililerde Onuachu, 81. dakikada kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 54. dakikada kırmızı kartla tribüne gönderildi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.
PUAN DURUMU
Bu skorun ardından iki maç aradan sonra puan kaybeden Trabzonspor, 42 puanla 3. sırada yer aldı. Üç maçtır yenilmeyen Antalyaspor ise 20 puanla 11. basamakta yer aldı.
GELECEK HAFTA
Trabzonspor, Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Karagümrük deplasmanında puan arayacak.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
29' Trabzonspor gole yaklaştı! Kazanılan kornerde topun başına geçen Zubkov'un ortasına iyi yükselen Nwaiwu'nun kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.
43' GOL! Antalyaspor 1-0 önde! Trabzonspor savunmasında Oulai'nin büyük hatasında topu kapan Van de Streek, karşı karşıya pozisyonda fileleri sarstı ve skoru 1-0 yaptı.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
51' PENALTI! Trabzonspor penaltı kazandı! Felipe Augusto'nun ceza sahası içine kafasıyla gönderdiği topa hareketlenen Paul Onuachu, Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.
53' GOL! Trabzonspor eşitliği yakaladı! Penaltıda topun başına geçen Paul Onuachu'nun vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.
54' KIRMIZI KART! Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, kırmızı kartla tribüne gönderildi.
80' PENALTI! Trabzonspor penaltı kazandı! Rakip yarı alanda serbest vuruş kazanan bordo-mavililerde ceza sahasına gönderilen topa yükselen Hüseyin Türkmen'in müdahalesi için penaltı itirazında bulunuldu. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi.
81' PENALTI KAÇTI! Penaltıda topun başına geçen Paul Onuacu'nun vuruşunu kaleci Cuesta kurtardı.
Antalyasporlu Veysel Sarı ve Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun ikili mücadelesi.
MAÇ ÖNCESİ TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI
Antalyaspor deplasamanına çıkan Trabzonspor'un takım otobüsü, maç öncesi stadyuma geldiği esnada taşlı saldırıya uğradı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor takımının maç önü fotoğraf çekimi.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Soner, Safuri, Ballet, Samet, Van de Streek.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.