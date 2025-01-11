Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile sahasında karşılaşacak. Peki, Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



ALT SIRALARDAN KURTULMAK İSTİYOR



Ligde geçen hafta Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavili takım, Onvo Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.



Karadeniz ekibi, ligde 17 maç sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 19 puanla 14. sırada yer alıyor.



Bordo-mavililerde Denis Draguş'un sakatlığı bulunuyor.