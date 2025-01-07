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Trabzonspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Trabzonspor - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yapılacak Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor - Antalyaspor maçı nerede oynanacak? Trabzonspor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Trabzonspor - Antalyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Trabzonspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Trabzonspor - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trabzonspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 12.01.2025 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı Papara Park Stadyumu’nda oynanacak.

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