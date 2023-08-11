Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'in açılış maçı için geri sayım

Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Yeni sezona muhteşem bir başlangıç yaparak taraftarını sevindirmek isteyen Trabzonspor, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik maç öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.



Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor; Uğurcan, Larsen, Denswil, Benkovic (Ali), Eren, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Gomez



Antalyaspor; Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Fredy, Larsson, Buksa

TRABZONSPOR İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYOR



Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.



Trabzonspor'da Mislav Orsic, Fernandez ve Siopis'in sakatlıkları bulunuyor. Sağ ön uyluk adale yaralanması yaşayan Hüseyin Türkmen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.



YENİ TRANSFERLERİN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR



Yeni transferlerden Kourbelis, Benkovic, Teklic, Göktan Gürpüz ile Mehmet Can Aydın'ın, sezonun ilk maçında kadroda yer alması bekleniyor. 7 HAZIRLIK MAÇINDA 3 GALİBİYET



Slovenya'da 4 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olmuş, Macaristan ekibi MOL Fehervar ve Slovenya temsilcisi NK Celje ile 2-2 berabere kalmıştı.



Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'yi 4-1, Slovenya temsilcisi NK Triglav Kranj'ı ise 4-0 yendiği maçların ardından kampı tamamlayarak kente dönen Trabzonspor, sahasında 30 Temmuz'da Yunanistan'ın AEK takımı ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybetmiş, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile yaptığı hazırlık maçından ise 5-0 galip ayrılmıştı.



38 gün süren sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.



Yeni sezona sahasında yapacağı maçla başlayacak bordo-mavililerde taraftarların, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.