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Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'in açılış maçı için geri sayım

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında taraftarı önünde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 2023-2024 Süper Lig sezonuna güzel bir başlangıç yapmak ve rakiplerine gözdağı vermek isteyen Trabzonspor'un karşılaşma öncesi muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'in açılış maçı için geri sayım

Trendyol 1. hafta maçında sahasında 'u ağırlayacak. Yeni sezona muhteşem bir başlangıç yaparak taraftarını sevindirmek isteyen , sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik maç öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor; Uğurcan, Larsen, Denswil, Benkovic (Ali), Eren, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Gomez

Antalyaspor; Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Fredy, Larsson, Buksa

Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'in açılış maçı için geri sayım - 1

TRABZONSPOR İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYOR

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Trabzonspor'da Mislav Orsic, Fernandez ve Siopis'in sakatlıkları bulunuyor. Sağ ön uyluk adale yaralanması yaşayan Hüseyin Türkmen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

YENİ TRANSFERLERİN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Yeni transferlerden Kourbelis, Benkovic, Teklic, Göktan Gürpüz ile Mehmet Can Aydın'ın, sezonun ilk maçında kadroda yer alması bekleniyor.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'in açılış maçı için geri sayım - 2

7 HAZIRLIK MAÇINDA 3 GALİBİYET

Slovenya'da 4 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olmuş, Macaristan ekibi MOL Fehervar ve Slovenya temsilcisi NK Celje ile 2-2 berabere kalmıştı.

Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'yi 4-1, Slovenya temsilcisi NK Triglav Kranj'ı ise 4-0 yendiği maçların ardından kampı tamamlayarak kente dönen Trabzonspor, sahasında 30 Temmuz'da Yunanistan'ın AEK takımı ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybetmiş, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile yaptığı hazırlık maçından ise 5-0 galip ayrılmıştı.

38 gün süren sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.

Yeni sezona sahasında yapacağı maçla başlayacak bordo-mavililerde taraftarların, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

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