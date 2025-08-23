Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırlıyor

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.



Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda da Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.