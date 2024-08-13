Trabzonspor Arseniy Batagov'u KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Arseniy Batagov için hem oyuncu tarafıyla hem de kulübü FC Zorya ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Bordo-mavililer yeni transferin maliyetini KAP'a bildirdirirken, Ukraynalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
MALİYETİ AÇIKLANDI
Trabzonspor tarafından yapılan KAP bildiriminde yer alan ifadeler şöyle:
"Profesyonel futbolcu Arsenii Batahov ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonunda 648.500.-EUR garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 680.500.-EUR garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 726.250.-EUR garanti ücret,
2027/2028 futbol sezonunda 779.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2028/2029 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,8'i oranında ödeme yapılacaktır."
Fırtına’ya hoş geldin ⚡️— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 13, 2024
Arseniy Batagov | #44 pic.twitter.com/QrL68MHYOA
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