Trabzonspor Arseniy Batagov'u KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Arseniy Batagov için hem oyuncu tarafıyla hem de kulübü FC Zorya ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bordo-mavililer yeni transferin maliyetini KAP'a bildirdirirken, Ukraynalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Trabzonspor tarafından yapılan KAP bildiriminde yer alan ifadeler şöyle:

"Profesyonel futbolcu Arsenii Batahov ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2024/2025 futbol sezonunda 648.500.-EUR garanti ücret,



2025/2026 futbol sezonunda 680.500.-EUR garanti ücret,



2026/2027 futbol sezonunda 726.250.-EUR garanti ücret,



2027/2028 futbol sezonunda 779.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,8'i oranında ödeme yapılacaktır."

