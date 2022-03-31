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Trabzonspor, Avcı'yla üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz kapamak istiyor

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı kendi evinde ağırlayacak olan Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibine karşı yenilmedi. Bordo mavili kulüp üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz kapatmak istiyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 10:39

Trabzonspor, Avcı'yla üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz kapamak istiyor

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Spor Toto 'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek , teknik direktör yönetiminde üç büyük rakibi karşısında bu sezon yenilgi yaşamadı.

Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon son karşılaşmasına çıkacak bordo-mavililer, 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, sırasıyla ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi 3-1, deplasmanda Beşiktaş2-1 mağlup etti.

Ligin ikinci yarısında Galatasaray deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile İstanbul'da 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçında kazanarak büyük karşılaşmaları yenilgisiz kapamayı hedefliyor.

EN SON 2019-2020 SEZONUNDA YENİLGİ YAŞAMADI

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında en son 2019-2020 sezonunda yenilgi yaşamamıştı.

Şampiyonluk yarışı yaptığı sezonu 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

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