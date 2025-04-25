UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalmayı başaran Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı tarih yazmak için sahada.



Turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya temsilcisi Salzburg'a konuk oluyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi’nde oynanan karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetiyor. Vergoote’nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapıyor. ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Salzburg U-19 1-1 Trabzonspor U-19 39. dakikada Salzburg penaltı kazandı. Ev sahibi ekipte Lukic penaltıyı auta attı. İlk yarıda eşitlik bozulmadı. İkinci yarının 74. dakikasında Trabzonspor, Yiğit Kemal'in nefis golüyle 1-0 öne geçti. 85. dakikada ise Mellberg'in golüyle ev sahibi ekip 1-1'lik eşitliği yakaladı. 89. dakikada sahneye çıkan Boran yeniden bordo mavili ekibi öne geçirdi: 2-1. TRABZONSPOR'UN GOLÜ

GOOOOLLL!! YİĞİT KEMAL TURAN!! BU NASIL BİR VURUŞ! MÜKEMMEL BİR GOL!! 🔥 pic.twitter.com/3a4wNf7sKU — TRT Spor (@trtspor) April 25, 2025

İLK 11'LER



Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Ömer.



Salzburg: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner, Murillo, Camara.

Trabzonspor taraftarı maça büyük ilgi gösterdi.

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Maç TRT Spor'dan yayınlanıyor.



Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisini yenmesi halinde, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.



TRABZONSPOR NASIL GELDİ?



Turnuvanın 2'inci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1 evinde ise 5-2 mağlup ederek eleyen Trabzonspor 3'üncü eleme turunda Bosna Hersek’in Sarajevo takımıyla deplasmandaki 2-2’lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1’lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı. Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın da yer aldığı TFF heyeti, karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibi ziyaret ederek ve müsabakada başarılar diledi. Ekip maçı da tribünden takip etti.